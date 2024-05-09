水原一平承認有罪＝與檢察官達成認罪協商，14日出庭

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【洛杉磯時事】8日，美國司法部宣布，因銀行詐欺指控受到刑事起訴的美國職棒大聯盟道奇隊球員大谷翔平前翻譯水原一平（39歲）已經同意認罪，並根據報導，他已與檢察官進行談判，達成認罪協商。對此，檢察官辦公室對水原提出起訴。水原將於14日在洛杉磯法庭接受提審。

聯邦檢察官在一份聲明中表示：「被害金額相當巨大。我們將致力於伸張正義」。

嫌犯水原從大谷在亞利桑那州開設的銀行帳戶中，騙取約1,700萬美元（約26.4億日圓），用以償還非法賭債。根據認罪協議，除了被指控的銀行詐欺外，他還承認提交了虛假納稅申報表。嫌犯也將被強制全額賠償對大谷造成的損失。

在水原的2022年虛假納稅申報表中，他申報的收入約為14萬美元，但未報告透過銀行詐欺獲得的410萬美元。作為認罪協商的一部分，水原一平也將有義務繳納約115萬美元的額外稅款。

銀行詐欺最高可判處30年監禁，而偽造報稅表則可能判處同樣的3年監禁，但預計刑期將大幅減輕。認罪協商是有利於檢方，可避免在審判中嫌犯被判無罪的風險。



嫌犯水原一平＝3月20日、韓國・首爾

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