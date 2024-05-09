宇野昌磨宣布退役＝平昌冬奧銀牌、兩屆世界錦標賽冠軍 - 花式滑冰

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在2018年平昌冬季奧運會上獲得男子花式滑冰銀牌、並贏得兩次世界冠軍的宇野昌磨（26歲，豐田汽車公司），9日在自己的Instagram上宣布退役。他並寫道：「我5歲的時候就與滑冰相遇，我很感激自己能夠繼續滑冰21年，並擁有美好的競技生活」。預計14日將召開記者會。

宇野在2022年北京冬季奧運會上獲得銅牌，連續二屆奧運會獲獎，並立即在同年3月舉行的世錦賽上贏得了他的首次冠軍。接下來從2022年到2023年一整年賽季，他首次贏得大獎賽（GP）冠軍，並在2023年成為第一個在世界錦標賽上連續獲得冠軍的日本人。2024年世界錦標賽上，他則是錯失三連霸機會，最後獲得第4名。

2016年時，宇野成為世界上第一個成功完成四圈後內點冰跳的人。他曾六次奪得全日本錦標賽冠軍，其中到2019年為止更曾連續四度奪冠。



宇野昌磨選手

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