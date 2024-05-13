富士山20日起可提前預約付費登山服務＝舒緩爬山人潮

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山梨縣官方於13日宣布，從20日起開始接受富士山縣內登山道（吉田路線）第五合目的提前預約。每天預約人數限制為3,000人，需事先預付今年夏天起徵收的每人2,000日圓的通行費。目的是緩解五合目接待處的擁擠狀況。

預約是自由選項，但如登山客是在登山日期前一天預約，就一定可通過第五合目檢票口，該檢票口在7月至9月上旬開山期間，每天將可最多可容納4,000人。其餘1000人則是於當天排隊。

在富士登山官方網站的預約系統中輸入必要的資訊，並在五合目接待處的裝置上，持有預約完成郵件中所附的QR CODE後，登山客將獲得一條腕帶，可直接允許通過大門。登山客須同時繳交每人1,000日圓的富士山保護合作費。

山梨縣徵收2,000日圓通行費的用意，是防止山道擁擠，防止單日來回登山。另外，第五合目的大門將於下午4點至隔天凌晨3點關閉，如果一天登山人數超過4,000人，也會關閉。入住山間小屋的房客，則不受此規定約束。

擁有包括「須走」在內的3條路線的靜岡縣，則是計劃在6月左右引入登山管理系統，允許登山者預先登記他們的登山日期，以及他們將住宿的山間小屋的名稱。

長崎幸太郎知事對此表示：「希望人們積極利用預約系統，安全舒適地攀登富士山」。



登山者擁擠的富士山吉田口登山道第五合目＝2023年9月、山梨縣富士吉田市

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