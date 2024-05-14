日本考慮修法防止奧客霸凌＝企業將有義務保護員工

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根據13日消息所悉，日本政府和執政黨正在考慮修改《勞動政策綜合推進法》，以加強針對「顧客霸凌」（奧客）的措施，「顧客霸凌」是指顧客對店員造成嚴重干擾的行為。進行調整，是希望要求企業創造讓員工身心都能安心工作的環境。政府將在明年的國會例會上提交修改法律的法案。顧客霸凌已然成為社會問題，例如要求不合理的金錢和物品、強迫從業員跪在地上。

同日，自民黨雇用問題調查會等組織起草一份提案草案，指出針對顧客霸凌問題「需要加強勞動者保護措施」。其主要想法是，在一週內向首相岸田文雄提交提案，並將其反映在政府將於6月制定的經濟和財政管理「基本方針」中。

2019年，厚生勞動省修訂一份《勞動政策綜合推進法》，強制企業採取防止霸凌的措施。他們呼籲公司建立內部制度，創立接受員工諮詢制度、並提供培訓。這次，官方將考慮在法律中加入有關顧客霸凌條款。從今年夏天開始，勞動政策審議會（厚生勞動大臣的諮詢機構）將加快有關修改法律的討論。

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