夏普將於9月關閉堺工廠＝電視液晶面板赤字達1,499億日圓

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夏普於14日宣布，將於9月底前暫停其位於大阪的堺工廠的生產作業，該工廠過去生產大型電視液晶面板。隨著赤字持續增加，該公司將減少拖累業績的液晶顯示器業務，以防止惡化中的獲利能力。在同時公佈的截至2024年3月的財政年度合併財務業績中，該公司公佈淨利潤恐虧損達1,499億日圓（上一財政年度赤字為2,608億日圓），連續第二年實現淨利潤虧損，出現大幅赤字。

夏普的吳柏勳社長在記者會上表示，正在與讓渡的候選企業，就堺工廠的出售事宜進行討論，並表示「會在適當的時候進行報告」。堺工廠是包括其他製造商在內，日本唯一的電視液晶面板生產基地，由於停產等，讓國內產量可能歸零。

截至2025年3月的財政年度淨利或虧損，預計將恢復至盈餘50億日圓。在記者會上，吳柏勳社長指出，「建立可持續的利潤結構是很大挑戰」，並表示，「希望整個公司在本財政年度實現盈利」。

同日公佈的中期經營計畫中，提出了振興持續低迷的液晶顯示器業務的措施。有關運營堺工廠的子公司「Sakai Display Products（簡稱SDP，位於堺市）」，該公司預計將其業務轉型為支援印度企業、以及運營「AI（人工智慧）數據中心」等規劃。

該公司計劃募集製造人員等提前退休，具體時間和人數等目前正在考慮中。工廠改造所需的人員會被重新安置。在有關智慧型手機和其他設備的中小型顯示器業務中，該公司希望透過與其他公司合作，和縮小生產規模等來提高獲利能力。



夏普社長吳柏勳（中央）在線上財務會議上進行說明＝14日下午

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