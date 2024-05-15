前翻譯水原一平首次以「被告」身分出庭＝先是拒絕認罪

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【洛杉磯時事】先前因非法賭博而遭到起訴的美國職棒大聯盟球員大谷翔平的前翻譯水原一平（39歲），14日首次以「嫌犯」身份出現在洛杉磯法庭。在審訊過程中，他正式表示「不認罪」。而他的辯護律師則告訴法庭，水原將在稍後認罪。

水原被指控犯有銀行詐欺和準備虛假稅務文件兩項罪名。美國司法部於8日宣布，已達成認罪協議，被告以認罪以換取從輕刑罰。被告可能因這兩項指控被判處最高33年監禁，但這樣協商預計將讓他大幅減輕刑期。

被告水原當天在地方法官面前接受正式提審。由於治安法官無法處理判處一年以上監禁的犯罪行為，該案將在下次聽證會上，移交給另一名聯邦法官，屆時他預計將認罪。預計法官將在未來幾個月內做出裁決。該案不存在由市民選出的陪審團來決定無罪或是有罪的公開審判。

與律師一起出庭的水原，在被聚集的媒體提問時始終保持沉默。

起訴書中稱，水原在2021年11月至2024年3月期間，從大谷的銀行帳戶中欺詐性地轉移約1700萬美元（約26.6億日圓），以償還水原因非法賭博而欠下的債務。據了解，他未在2022年報稅表中，申報410萬美元的詐欺收入。



14日、在美國洛杉磯法院前被記者們包圍的球員大谷翔平前口譯水原一平嫌犯

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