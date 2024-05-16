台北市長蔣萬安首次訪日＝與麻生太郎會談

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台北市長蔣萬安上任後，於15日首次訪問日本，在自民黨本部會見副總裁麻生太郎和青年事務局長鈴木貴子。根據台北市官方轉述，當麻生太郎提到自己的家鄉福岡時，蔣萬安表示希望「推動台北與福岡以及日本其他城市之間的具體合作」。

會見中，蔣萬安邀請麻生太郎等人參加將於2025年在台北市和新北市舉行的國際終身體育比賽「世界長青運動會」。鈴木表示：「對於國家安全來說，平時的準備是最重要的，對於人際關係來說，平時的互動當然也很重要」。會後，蔣萬安對記者表示：「很高興與麻生先生和青年局進行瞭如此多的交流，我們有著堅定而深厚的友誼」。

蔣萬安是前總統蔣介石的曾孫，也是主要反對黨國民黨的下一代希望。2022年12月，43歲的他成為史上最年輕的台北市長，該職位被認為是成為總統的下一步。訪問期間至18日，他預計將在東京都主辦的國際會議上發表演講，並會見東京都知事小池百合子和日華議員懇談會議員。



自民黨副總裁麻生太郎（左）與台北市長蔣萬安15日在自民黨總部會面（市府提供）



台北市長蔣萬安會見日本媒體＝12日、該市

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