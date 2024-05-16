4月訪日遊客人數破304萬人次＝比疫情爆發前增加4.0%

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日本政府觀光局於15日公佈，4月訪日外國遊客推估值為304萬2900人次，較去年同月增加56.1%。與新冠病毒大流行之前的2019年4月相比，成長了4.0%。由於春季櫻花盛開期間的旅遊需求增加，遊客數量連續第二個月突破300萬人次大關。今年以來累計人數突破1000萬人。

按照國家．地區劃分，除了韓國和美國等國家表現強勢外，來自東南亞和中東的穆斯林齋戒結束旅行需求也有所增加。當中韓國旅遊人次最多，為66萬1,200人。在中國（不包括香港和澳門），人數比去年同月增加了約5倍，達到53萬3,600人，但尚未恢復到新型冠狀病毒爆發前的水準。台灣（45萬9,700人）和美國（22萬8,900人）則是緊隨其後。

同時，4月日本出國人數為88萬8800人，較去年同月成長58.7%。受到日圓持續貶值等因素影響，整體仍是較疫情爆發前下降了46.7%。



外國遊客在東京澀谷十字路口拍照＝4月17日、東京都澀谷区（EPA時事）

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