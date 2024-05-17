磁浮新幹線暫時停止隧道施工＝岐阜縣當地水位持續下降

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JR東海社長丹羽俊介，16日在例行記者會上表示，針對正在進行直線中央新幹線「日吉隧道」挖掘工作的岐阜縣瑞浪市水井水位下降問題一事表示，隧道工程宣布計劃暫時停止挖掘工作，並將進行鑽孔測量。另一方面，丹羽強調對開業日期「不會有影響」，該路線預計在2034年之後開通。

瑞浪市的大湫盆地前端的挖掘工作目前將暫時停止，並開始進行數百公尺的鑽孔調查，以確定地質狀況。探測日期和期限尚未確定外，政府也宣布計劃在未來幾天內開始鑿井，作為確保替代水源的方案。

根據JR東海表示，今年2月下旬起，就發現安裝的觀測井出現水位下降。隨後，14個地點的水位被確認到下降中，當中包括公共水源和私人住宅的水井。對於挖掘工程與水位下降之間的因果關係，丹羽社長表示：「由於該地區除此工程外，沒有其他施工工程會影響地下水，因此我們認為，這項工程產生影響的可能性很大」。



出席記者會的JR東海社長丹羽俊介＝16日下午、名古屋市

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