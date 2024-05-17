「展翼黨」黨代表等三人遭到逮捕＝涉嫌干擾他黨選舉造勢

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日本警視廳搜查二課，17日以涉嫌違反公選法（妨礙選舉自由）的罪名，逮捕了政治團體「展翼黨」成員，其中包括黨代表黑川敦彥（45歲，居住埼玉縣朝霞市朝志丘）和黨秘幹事長兼候選人根本良輔（29歲，居住於東京都練馬區東大泉）等共三人。警視廳尚未確認是否對此正式發言。犯罪嫌疑為在東京第15區眾議院補選（4月28日投開票）問題上，該等人干擾其他陣營的發言惹議，

因干涉自由選舉而逮捕政治組織代表和候選人的情況相當罕見。警視廳已收到來自多個政黨陣營遭到受害之報告，並已成立調查總部以查明整個情況。

另一名被捕者是該黨競選小組成員杉田勇人（39歲），其住所不明。

逮捕主要罪行為：4月16日的補選公佈日當天上午11點，當時獨立候選人乙武洋匡（48歲）等人正在江東區JR龜戶站前選舉車上發表演說的情況下，嫌犯等刻意背對觀眾坐在電話亭上以擴音器怒吼，妨礙到候選人的拜票行為。

警視廳在18日就已對行為發出警告。但嫌犯黑川敦彥等人隨後多次實施類似破壞行為，該廳認定其行為具有高度惡意，並決定對他們立案審理。

本月13日，警方先突然搜查該黨辦公室和黑川家等三個地點，並沒收了電腦、智慧型手機和其他物品。目前正在仔細核實證據。



政治團體「翼之黨」因涉嫌違反公選法（妨礙選舉自由）而被捕並進入警視廳的嫌犯黨代表黑川敦彥（中央）＝17日上午、東京都千代田區



政治團體「翼之黨」因涉嫌違反公選法（妨礙選舉自由）而被捕並進入警視廳的嫌犯杉田勇人（左）＝17日上午、東京都千代田區



政治團體「翼之黨」因涉嫌違反公選法（妨礙選舉自由）而被捕並進入警視廳的嫌犯幹事長根本良輔（中央）＝17日上午、東京都千代田區

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