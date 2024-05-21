美國凱雷集團以每股6500日圓收購日本肯德基＝TOB

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美國投資基金凱雷集團於20日宣布，將收購經營速食連鎖店「肯德基」的日本肯德基控股公司。該公司將以每股6,500日圓的價格進行TOB（要約收購）。持有該公司約35%股份的三​​菱商事，也計劃在TOB後釋放全部股份，肯德基日本將成為凱雷的全資子公司。

購買期限為5月21日至7月9日。凱雷將以TOB等方式，以約950億日圓收購三菱商事株式會社以外的實體持有的約65%的股份。三菱商事將於9月底前，以約400億日圓的價格將其股份轉讓給日本肯德基。日本肯德基並表示支持TOB方案。

日本肯德基截至2024年3月的財政年度綜合財務業績表現強勁，銷售額較上一財年增長10.8%，淨利潤增長74.0%。展望未來，該公司計劃加快凱雷旗下門市的開設速度，以實現進一步成長。三菱公司正在更換其投資目標，其中的目標也包括日本肯德基在內。



肯德基的招牌

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