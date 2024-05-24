東京都內發生母子四死命案＝住宅遭火燒、疑似帶子輕生

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23日下午1時30分左右，在位於東京都品川區戶越的一所房子裡，住在房子裡職業不明的高波冬美（37歲）的60多歲母親通報110稱「我的家人都死在裡面了。都被煙灰覆蓋住」。當東京警視廳荏原警察署的成員等趕到現場時，發現高波和三名兒童倒在地上，並當場被確認死亡。所有人的胸部和頸部都有刀傷和割傷，現場還發現一把據信是凶器的刀。

火災中部分地板也遭到燒毀，但沒有證據顯示有第三者闖入大樓，警視廳正在詳細調查原因，認為可能是不得已輕生。

據該機構調查一課稱，死者是高波和她的大女兒後藤鈴（6歲，小學一年級）、二女兒玲（3歲）以及她的長子信（2歲，兩人都在幼稚園），皆被發現倒在一樓的臥室裡。

高波40多歲的前夫也暈倒在臥室裡，被送往醫院。雖然傷勢沒有生命危險，但他似乎遭受了一氧化碳中毒並燒傷了呼吸道，該部門計劃在他的病情好轉後，立即對他進行面談。

高波女士和前夫於本月離婚，但5人仍繼續住在一起。

高波的母親接到女兒玲和兒子信就讀的幼稚所的電話，表示他們「不在幼稚園上學，也無法透過電話聯繫」後前往住所確認，但當時所有的門窗都被鎖上了。

根據東京消防局稱，一樓約3平方公尺的面積被大火燒毀，但消防人員趕到時火勢已被撲滅。火災據了解是從房間內開始的。

事發現場位於都營淺草線戶越站以東約350公尺處的一處住宅區。

根據當地居民轉述，火災發生時，現場周圍一片喧鬧，警察和消防部門高喊著「急救第一」、「用遮蔽布覆蓋」等口號。這位居民談起對前夫的印象時說，「他是一個會接送孩子上下學的人，對於孩子很關心的男人」。另一位82歲的鄰居說：「這個地區以前很安靜，發生這事很可怕」。

一名正在觀看現場的餐廳女員工相當擔憂地說：「我很驚訝，到底發生了什麼？」另一名69歲的婦女親眼目睹屍體被裹在黃色毯子裡被救護車帶走，她用聲音顫抖地說：「我聞到了燒焦的味道，讓我很害怕」。



消防隊員和警察正在檢查發生火災的地區＝23日下午、東京都品川區



記者聚集在火災現場＝23日下午、東京都品川區

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