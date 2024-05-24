今年春季大學畢業生就業率達98.1%＝「賣方市場」持續創歷史新高

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根據厚生勞動省和文部科學省24日公佈，截至4月1日前，今年3月畢業的大學生的就業率為98.1%。與去年同期相比，增加0.8％。這是自1996年開始調查以來的最高記錄。由於公司之間嚴重的勞動力短缺，「賣方市場」仍在繼續。

男性就業率為97.9%，女性就業率為98.3%。97.9%的學生就讀文科，98.8%的學生就讀理科。厚生勞動省分析稱，「新冠疫情的影響已經消退，由於勞動力短缺，各行業的招聘意願日益增強。賣方市場可能會持續下去」。

從大學所在地來看，除關東地區外，6個地區中有5個地區的就業數字高於去年同期。中國・四國地區的比率最高，為99.6%。

這項調查自去年10月以來每2個月進行一次，這是第4次也是最後一次調查。共有112所學校接受調查，當中包括國立和公立學校、私立學校、專科學校、技術學院和職業學校。



學生們參加聯合公司說明會＝2023年3月、東京都江東區

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