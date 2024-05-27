兩陛下視察岡山豪雨後恢復情況並出席植樹儀式

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26日下午，在岡山縣參加全國植樹節的天皇和皇后兩陛下，訪問了2018年7月受日本西部暴雨影響的倉敷市真備町，並視察了相關情況。

這是兩陛下首次造訪日本西部受暴雨影響的地區。當時包括因災死亡在內，縣內死亡人數為95人，真備町死亡人數為74人。兩陛下參觀了災後重建的町內公園，聽取了倉敷市長伊藤香織有關當時的情況和恢復工作的情況，然後向町內的市區默哀。

兩陛下隨後會見了災難的受害者。天皇問為重振祭典而努力的高槻素文（76歲）「你最辛苦的時刻是什麼？」、皇后詢問正在幫忙受災者住家的中尾幸子女士（75歲）稱「大家災後都特別擔心什麼呢？」，中尾女士並與天皇熱心分享了受災者特地寫的繪圖信。陛下並對聚集在真備支所的當地國中生說致意「辛苦你們了」。

此前，兩陛下出席當天上午在岡山市Zip Arena岡山所舉行的第74屆全國植樹節。天皇陛下並在致詞中說道：「我相信，將健康的森林傳承給子孫後代是我們的一項重要使命」。天皇和皇后總共種植了6種樹苗，包括日本紅松在內，總共播種了4種類型的種子。

當天晚上，兩陛下搭乘專機從岡山機場返回東京。



天皇陛下和皇后陛下在第74屆全國植樹節上致辭＝26日上午、岡山市



天皇陛下和皇后陛下默哀＝26日下午、岡山縣倉敷市真備町箭田（代表攝影）



天皇和皇后陛下會見日本西部暴雨災民＝26日下午、岡山縣倉敷市真備町箭田（代表攝影）



天皇陛下和皇后陛下在第74屆全國植樹節上植樹＝26日上午、岡山市北區



天皇陛下和皇后陛下在第74屆全國植樹節上植樹＝26日上午、岡山市北區

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