日中領袖會談＝岸田首相呼籲解除貿易禁運，並討論台灣與處理水議題

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【首爾時事】正在韓國訪問的首相岸田文雄，於26日下午（日本時間）在首爾與中國國務院總理李強進行約一個小時的會晤。在東京電力公司福島第一核電廠處理水排放後，岸田首相持續呼籲中國立即取消對日本水產品的進口禁令。有鑒於中國軍隊近期在台灣附近進行軍事演習，岸田也表示，「我們正在密切關注動向，台灣海峽的和平與穩定極為重要」。

岸田首相和習近平主席於去年11月確認，兩國領袖將在全面推進「互利戰略關係」和建立「建設性穩定關係」的基礎上，尋求解決兩國面臨的問題。李強則說：「台灣是中國核心利益的核心，是一條不能跨越的紅線」。

有關福島第一核電廠處理水排入海洋的問題，中方則同意在行政層面加快討論。但據中國官方中央電視台報道，李克強譴責了這次會議，稱「核污染水的排放會影響全人類的健康」。並稱「我希望日方切實履行自己的責任和義務」。

岸田首相在會議開始時指出，「穩定日中關係有利於地區和國際社會」。李強則回說：「希望能夠消除誤解，努力建立建設性、穩定的關係」。

兩人去年9月曾在印尼雅加達會面，但這是他們第一次實質會談。

岸田也對沖繩縣和尖閣諸島的局勢，以及中國在日本週邊的軍事活動表示「嚴重關切」。要求拆除中國在東海日本專屬經濟區（EEZ）安裝的海上浮標。

岸田也敦促中國在應對北韓持續發展核武和飛彈問題上發揮「重要作用」。

岸田也呼籲儘早釋放在中國被拘留的日本公民，並恢復短期簽證豁免。兩人並同意確保「保證合法企業活動的商業環境」。岸田首相提議透過兩國部長級之間的「高層經濟對話」等方式擴大合作。



日本首相岸田文雄與中國國務院總理李強（右）握手＝26日下午、韓國・首爾國立現代美術館（代表攝影・時事）

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