日中韓三國領袖會談＝確認「面向未來」、同意北韓無核化並定期舉行會議

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【首爾時事】日本首相岸田文雄、中國國務院總理李強、韓國總統尹錫悅等於27日上午（日本時間）在首爾青瓦台國賓館舉行會談。三方並通過聯合聲明，確認在經濟和人文交流等務實領域開展「面向未來的合作」。三方也同意舉行定期會議，並一致認為「朝鮮半島無核化對於處理北韓問題非常重要」。

自2019年12月中日韓領袖會議在中國成都舉行以來，已有約4年半的時間未舉辦。這是則是第9次。聯合聲明中「重申對法治和基於國際法的國際秩序的承諾」，並包括氣候變遷和科學技術等6個領域的合作。

另一個討論的議題，則是三個國家之間的自由貿易協定（FTA），中國方面要求重啟協定的談判。聯合聲明稱，「討論將繼續加速談判，以實現日中韓自由貿易協定」。

三方還就正在進行核武和飛彈開發的朝鮮局勢交換意見，並確認「朝鮮半島和平與穩定」的重要性。

雙方也確認在傳染病、少子高齡化等三國共同問題上合作。雙方同意將2025年開始的兩年定為「文化交流年」，並加強包括大學在內的許多領域的人文聯繫。



日本首相岸田文雄（左）在聯合記者會上發表演說。 一旁為韓國總統尹錫悅（中）、中國國務院總理李強（右）＝27日上午、韓國・首爾青瓦台迎賓館



日本首相岸田文雄（中後）在日中韓領袖峰會上講話＝27日上午、韓國・首爾青瓦台迎賓館

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