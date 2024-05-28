北韓衛星發射失敗＝飛行過程中爆炸，火箭引擎疑為原因

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北韓於27日晚間，從西北東倉里「西海衛星發射場」發射搭載偵察衛星的火箭。根據朝鮮中央通信社報道，這架火箭在第一階段飛行時發生爆炸並失敗，據稱原因在於火箭的引擎。日本內閣官房長官林芳正，在記者會上宣布，「北韓為了發射衛星，而強行使用彈道飛彈技術進行發射」。他並補充「它消失在黃海上空，沒有任何物體被發射至太空中」。

根據韓國軍方稱，北韓於27日晚上10點44分（日本時間）左右，從東倉里向黃海以南發射了一顆「軍事偵察衛星」，但在27日晚上10點46分左右，偵測到許多碎片。美國和韓國當局正在分析細節。

日本政府隨即發布全國即時警報系統（J-Alert），並呼籲沖繩縣疏散。之後日方判定不會往國內飛來，隨後取消警示。林芳正說明，並沒有收到任何損壞的報告。

岸田文雄首相隨即指示：（1）全力收集和分析訊息，向國民提供即時、準確的訊息；（2）徹底確認飛機和船舶的安全；（3）為突發情況做好充分準備。

27日凌晨，北韓通知日本海上保全廳，將在當天午夜至6月4日午夜前發射「衛星火箭」。朝鮮半島西側黃海兩處和菲律賓呂宋島以東太平洋一處被指定為危險區域。這與北韓去年5月、8月和11月發射衛星的地區相同。發射後，日本政府透過駐北京大使館管道向北韓提出抗議。



日本內閣官房長官林芳正就北韓試射飛彈問題召開記者會＝27日晚間、首相官邸



北韓飛彈發射後，內閣官房長官林芳正（中）進入首相官邸＝27日晚間、東京・永田町

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