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東京都警視廳網路犯罪對策課，於28日逮捕無業人士林琉輝（25，川崎市幸區古市場）。其罪名是利用網路上免費提供的對話型生成AI（人工智慧）來製造電腦病毒，並留下詐欺性電磁記錄指令。他於被捕後承認這些指控，並表示：「想說可以用人工智慧做些事情，想輕鬆賺錢」。

據了解，使用生成式人工智慧來創建病毒遭逮是極為罕見的。

去年3月，該男涉嫌透過結合使用多個對話型生成人工智慧，來獲得的惡意程式的設計資訊後，加以創建病毒程式而被捕。

網路犯罪對策課表示，該病毒是一種「勒索軟體」，它會加密攻擊目標的資料後，藉以索取贖金。目前該病毒還未經實用化，因此尚未確認有任何受害。

生成式人工智慧，通常會採取措施來防止有人引導回答，藉此可能產生病毒或導致犯罪等惡意問題。

為了避免類似情況，嫌犯林琉輝使用網路上免費提供多種生成式人工智慧。嫌犯透過反覆詢問有關病毒創造的問題，透過迂迴方式獲得答案。

嫌犯是一名前工廠作業員，本身沒有專業知識，只是從網路上獲取訊息，包括如何藉由提問來讓人工智慧幫忙製造病毒。



警視廳本部＝東京都千代田區

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