日本政府擬將人工智慧創造物歸納「下命令的人類才是發明者」

Newsfrom Japan

日本政府於28日，公佈生成式AI（人工智慧）和智慧財產權相關檢討會的中期報告。對於利用人工智慧的創造物，報告中表達「人類才應該是發明者」的觀點。該觀點將反映在6月初決定的2024財政年度的智慧財產權促進計劃內。

中期報告中強調，在發明新技術的過程中，「目前我們還無法確認人工智慧本身，是在沒有人類參與的情況下可以獨立進行創造性活動」。因此歸納「被認為創造性地參與完成一項發明的特徵部分的人們，都應該被視為發明者」。

未來，由於科技技術進步，人工智慧將能夠在發明中發揮重要作用。報告中也稱「我們將根據技術進步、國際趨勢、需求等進行必要的對應」。

還有關於在人工智慧開發中，用於生成合成聲音的演員和配音員的「聲音」的版權侵權指控也出現於報告中。有基於此，臨時報告中也指出，「有必要就相關法律的保護及適用來進行整理」。



螢幕上顯示由美國Open AI公司所開發的影像生成式人工智慧「Sora」創建的片段（AFP時事）

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