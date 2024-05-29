上皇夫婦前往日光＝時隔23年造訪，曾是二戰疏散地

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上皇夫婦於28日進入栃木縣日光市進行私人旅行，並參觀日光田母澤御用邸紀念公園，這裡曾是上皇在1944年7月起居住一年的二戰疏散地。

這是夫妻倆自2001年7月以來，時隔23年再次來到日光。那天兩人還參觀東京大學的日光植物園，當中有間教室，曾是上皇和同學一起上課之處。上皇夫婦計劃停留到31日，並預計將參觀上皇當年迎接戰爭結束之處奧日光，但他希望能彈性安排日程，將會視天氣和身體狀況決定。

夫妻倆28日下午抵達東武日光站後，搭乘東武鐵道列車，參觀日光田母澤御用邸紀念公園。兩人在雨中手牽手在花園裡漫步，上皇夫婦在上次訪問時曾種植一棵紫杉樹，這棵紫杉樹已經長到了3.5公尺高，上皇也有感而發稱「長很高大了」。

1944年7月，天皇在學習院小學讀五年級時，當時塞班島淪陷後，他從第一個避難地靜岡縣的沼津御用邸搬到了栃木縣的日光田母澤御用邸。毗鄰的東京大學日光植物園的建築變成了教室，上皇從御用邸通勤到學校上課。當年冬天，連御用邸的附屬宅邸都變成臨時教室。

1945年7月，上皇被疏散到奧日光湯元的南間飯店（現已停止營業）。他在第二別館二樓的一個房間裡收聽昭和天皇的玉音放送。該建築被搬遷至栃木縣益子町後並留在那裡。

2015年紀念戰爭結束70週年時，夫妻倆曾多次計劃訪問日光，但2015年9月的訪問因為茨城縣常總市的大雨受損，2016年6月的訪問因為熊本大地震，2017年5月的訪問因天皇感冒，最後都延後。



上皇夫婦抵達東武日光站＝28日下午、栃木縣日光市（代表攝影）



「益子湯和館」曾是住宿設施，也曾是上皇迎接二戰結束的「御座所」＝15日、栃木縣益子町

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