世界首顆木製人造衛星完成＝預計9月發射

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京都大學及住友林業於28日宣布，已完成世界首顆木質人造衛星LignoSat。它將於9月從美國佛羅裡達州甘迺迪太空中心發射到國際太空站（ISS），並於10月從日本實驗艙「希望」釋放到太空中。

LignoSat是由京都大學和住友林業於2020年開發。它是一個邊長約10公分、重約1公斤的正方體。透過將三種木件暴露在太空中進行實驗，選用優異的強度和可加工性的日本厚朴為木材。衛星採用日本傳統技術組裝而成，沒有使用螺絲或黏合劑，太陽能電池板安裝在外部。

在發射後6六個月內，團隊將測量木材的膨脹和收縮、衛星內部的溫度、地磁以及對電子設備等影響。測量數據將由京都大學校園的通信站接收，並將用於第二個木造衛星的開發。

為了防止太空碎片的產生，國際規則是完成任務的衛星必須重新進入大氣層，但常規衛星燃燒時會產生細小的金屬顆粒，因此會造成空氣污染。

太空人、同時是京都大學特聘教授土井隆雄表示：「這對於擴大木材作為可持續資源的可能性，對促進木材的利用上具有重要意義。我想為人們在宇宙創造一個木造生活空間」。



世界第一顆木製人造衛星「Lignosat」＝28日下午、京都市左京區的京都大學



京都大學土井隆雄教授手持世界首顆木製人造衛星地面測試模型進行說明＝28日下午、京都市左京區的京都大學

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