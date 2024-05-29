世界首顆木製人造衛星完成＝預計9月發射
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京都大學及住友林業於28日宣布，已完成世界首顆木質人造衛星LignoSat。它將於9月從美國佛羅裡達州甘迺迪太空中心發射到國際太空站（ISS），並於10月從日本實驗艙「希望」釋放到太空中。
LignoSat是由京都大學和住友林業於2020年開發。它是一個邊長約10公分、重約1公斤的正方體。透過將三種木件暴露在太空中進行實驗，選用優異的強度和可加工性的日本厚朴為木材。衛星採用日本傳統技術組裝而成，沒有使用螺絲或黏合劑，太陽能電池板安裝在外部。
在發射後6六個月內，團隊將測量木材的膨脹和收縮、衛星內部的溫度、地磁以及對電子設備等影響。測量數據將由京都大學校園的通信站接收，並將用於第二個木造衛星的開發。
為了防止太空碎片的產生，國際規則是完成任務的衛星必須重新進入大氣層，但常規衛星燃燒時會產生細小的金屬顆粒，因此會造成空氣污染。
太空人、同時是京都大學特聘教授土井隆雄表示：「這對於擴大木材作為可持續資源的可能性，對促進木材的利用上具有重要意義。我想為人們在宇宙創造一個木造生活空間」。
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