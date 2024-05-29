長崎縣大村市給予同性婚姻夫婦住民票配偶欄「丈夫（未登記）」

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長崎縣大村市向配偶欄中寫有「丈夫（未登記）」的男性伴侶發放住民票。該男性伴侶於28日在同市舉行的記者會上宣布這項消息。預計這將對同性婚姻合法化產生影響。根據總務省住民制度課程表示，同性伴侶獲得的居住證明上有「丈夫（未登記）」和「妻子（未登記）」的先例「應該沒有」，預計是開啟先例。

這對伴侶是松浦慶太（38歲）和藤山裕太郎（39歲）。本月2日，以松浦為「戶主」、藤山為「丈夫（未登記）」向市政府提交了申請，並獲得受理。這代表用於異性普通法婚姻的「丈夫（未登記）」的描述，現在也適用於同性婚姻。

松浦先生表示：「我真的很高興，衷心感謝市政府做出如此明智的決定」。藤山先生也表示，「我希望類似的地方政府數量能夠增加，日本也將成為這樣的國家」，我希望LGBTQ和其他人（性少數群體）能夠舒適地生活。

兩人在該市的「伴侶宣誓制度」下宣誓，該制度也是正式承認性少數群體伴侶之條款。市長園田裕史說明，這是根據國家處理夫婦關係制度，來給予同居伴侶關係認定。

總務大臣松本剛明，在28日內閣會議後的記者會上表示：「總務省目前正在聽取該市的情況。我們將根據情況考慮應對措施」。



出席記者會的松浦慶太（右）與藤山裕太郎＝28日下午、長崎縣大村市



接受採訪的長崎縣大村市市長園田裕史＝28日下午、同市役所

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