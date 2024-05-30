日本警察廳將要求住宅區道路最高時速將降至30公里＝確保行人安全

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警察廳於30日宣布新政策，將住宅區社區道路等沒有道路中線的狹窄道路上的汽車最高速度，從目前的時速60公里降低至30公里，其目的是加強行人的安全措施。經徵求公開意見後，將對《道路交通執法令》進行修訂，計劃於2026年9月實施。

擬議的修正案，將在有道路中線或多車道的道路上保持當前的時速為60公里，而在其他道路上將其降低至30公里。在有指示最高速度的路標的道路上，則照常依照路標行駛。

一般認為，當車速超過時速30公里時，行人在事故中受到致命傷害的機率迅速增加，警察廳專家委員會，先前建議將社區道路的最高時速降低至30公里以下。

另一方面，所有社區道路都很難安裝標誌，部分道路的最高時速仍為60公里/小時。警察廳先前一直實施「30公里限速區」等措施，將某些區域內的最高速度限制在30公里，但現在將決定大幅修改規則。

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