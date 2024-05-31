陸上自衛隊員遭到手榴彈碎片擊中身亡＝山梨縣投擲訓練

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5月30日上午8點45分左右，一名男隊員在山梨縣陸上自衛隊北富士演習場的手榴彈投擲場訓練時，遭到另一名隊員投擲的手榴彈碎片擊中。該隊員被送往醫院，但於上午10點50分左右被宣布死亡。陸上自衛隊已成立事故調查委員會，正在進行詳細調查。

根據陸上自衛隊稱，死者為練馬駐屯部隊（東京都練馬區）第1普通科連隊三等軍曹山宮拓（29歲）。當時，大約20名隊員從上午8點30分左右開始練習向目標投擲手榴彈，山宮三等軍曹擔任「射手」，負責指揮和發出信號。另一名隊員向目標附近扔了一枚手榴彈，成功引爆，但手榴彈的碎片擊中了後方陪同該隊員的山宮三等軍曹。

通常，投擲後的程序是躺在有防護物的東西後面，陸上自衛隊正在詳細調查事發情況。全國各地的部隊已暫時停止使用火器訓練，直到安全檢查完成才行。

在當天的例行記者會上，陸上自衛隊軍裝最高層的幕僚長森下泰臣表示：「作為一個處理武器的組織，這種事是不該發生的，我們將採取措施嚴肅應對」。



防衛省＝東京都新宿區

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