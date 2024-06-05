水原一平出庭後認罪＝美國法院預定於10月宣判

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【聖塔安娜（美國加州）時事】前美國職棒大聯盟道奇隊球員大谷翔平的翻譯水原一平（39歲），4日在加州聖安娜出庭受審，被指控銀行詐欺和製作虛偽稅務文件等，水原都當庭認罪。據此論述，法官將定於10月25日正式宣判。

水原在法庭上供稱，「我欠下了巨額賭債，我所能想到的就是試圖得到他（大谷）的錢」。

被告水原和聯邦檢察官已達成認罪協議，預計檢察官會要求減輕刑罰。被告原先可能被判處最高33年監禁，但預計刑期將大幅減刑。在聽證會後的記者會上，檢察官也表達了不會避免監禁的觀點。未來服刑結束後，他可能會被驅逐出境回日本。

起訴書中稱，水原在2021年11月至2024年3月期間，從大谷的銀行帳戶欺詐性轉移約1,700萬美元（約26億日圓），藉以償還因非法賭博而產生的債務。在2022年的報稅表中，他未申報透過詐欺獲得的約410萬美元。

水原5月首次以「刑事被告」身分出庭，但他正式表示無罪，因為地方法官無權處理可判處一年以上監禁的犯罪行為。這次，該案改由擁有更大自由裁量權的聯邦法官審理，並對此事進行了重審。



被告水原一平（中）曾擔任大谷翔平的翻譯，在記者的簇擁下離開法庭＝4日、美國加州聖塔安娜

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