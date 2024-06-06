厚生勞動省統計出生率創歷史新低1.20＝連續第8年下降

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厚生勞動省於5日公佈2023年人口統計資料。當中衡量女性一生中預計生育子女數量的合計特殊生育率為1.20，低於2022年的1.26，為歷史最低水準。這也是連續第8年下降。東京則為0.99，是日本首個跌破1的城市。

全年出生人數連續第8年下降，來到72萬7277人，也創下歷史新低。出生數減去死亡數的人口自然減少量為84萬8,659人，創下歷史新高，凸顯了少子化和人口減少沒有停止的現狀。

厚生勞動省的負責人分析這一背景，稱「經濟不穩定、工作與育兒難以平衡等多種因素錯綜複雜地交織在一起」。他也承認「出生率下降的少子化正處於危急境地」，在很大程度上是由於新型冠狀病毒大流行的影響。

以縣劃分，沖繩縣的出生率最高，為1.60，其次是宮崎和長崎，為1.49。東京的比率最低，其次是北海道（1.06）和宮城縣（1.07）。

全年出生人口較上年減少4萬3482人。自第二次嬰兒潮（1971-1974）以來，人口數一直在下降，雖然在2015年曾短暫增加，但隔年2016年跌破100萬。此後，2019年這數字跌至90萬，2022年跌至80萬，數字跌破70萬已逼近。

晚婚晚育趨勢沒有改變，平均初婚年齡男性31.1歲，女性29.7歲，都與去年相當。母親生育第一個孩子的平均年齡為31.0歲，為2年來首度上升。

結婚對數為47萬4717對，比上年減少3萬0213對。另一方面，離婚夫婦為18萬3808對，增加4709對。

死亡人數為157萬5936人，較前一年增加6886人。根據報告死於新型冠狀病毒的人數為3萬8080人，佔死亡總人數的2.4%。



新生兒室（資料照）

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