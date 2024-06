東京迪士尼海洋新區開幕＝夢幻泉鄉投資3200億日圓

Newsfrom Japan

東京迪士尼海洋(千葉縣浦安市TDS)的新園區「夢幻泉鄉」於6日開幕。園區內準備了四個遊樂設施,重現熱門電影《冰雪奇緣》、《魔髮奇緣》和《小飛俠》的世界。總投資額約3,200億日圓,與2001年開設TDS時投資的約3,350億日圓相當。營運公司The Oriental Land Company預計新地區的開幕將每年增加約750億日圓的銷售額。

《冰雪奇緣》區的「安娜和艾莎的冰雪之旅」以《冰雪奇緣》為主題,讓遊客在船上重溫電影故事,聆聽電影《for the first time in forever 》的歌曲」播放等。一位來自栃木縣的60多歲女性對新地區充滿期待,她笑著說:「就像來到了另一個世界。」

要使用新區域的景點,您需要免費的「Stand Bypass」或付費的「Disney Premier Access」,後者允許遊客指定時間入園。遊客可以透過智慧型手機上的東京迪士尼度假區應用程式APP取得。

東京迪士尼度假區2023年慶祝開業40週年,並多次增設景點並擴大面積。這次擴建後,TDS的面積增加了20%,比東京迪士尼樂園(TDL)還要大。兩個公園的總佔地面積已從1983年TDL開業時的約46萬平方公尺擴大到約110萬平方公尺,擴大2.4倍。



遊客們進入東京迪士尼海洋新區「夢幻泉鄉」=6日上午、千葉縣浦安市



「夢幻泉鄉」是東京迪士尼海洋的新區域,以《冰雪奇緣》等三部熱門電影為主題=6日上午、千葉縣浦安市



遊客在東京迪士尼海洋新區「夢幻泉鄉」拍照留念=6日上午、千葉縣浦安市

