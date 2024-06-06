普丁稱北方領土交涉困難「責任全在日方」＝不排除再度訪問宣示主權

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俄羅斯總統普丁於5日宣布，「目前不具備繼續」與日本和平條約談判的條件。他堅稱不是俄羅斯讓雙邊對話變得困難，並將責任歸咎於日本。普丁在西北部的聖彼得堡接受國營塔斯社的採訪時表述此言，當時那裡正在舉辦一場國際論壇。

2022年春天，俄羅斯外交部在該國開始入侵烏克蘭後，宣布暫停與對俄羅斯實施制裁的日本進一步談判。普丁在2023年秋天表示，如果日本滿足終止制裁等條件，他準備進行會談，這次普丁還表示，「我不會拒絕恢復（對話），但我希望看到必要的條件，首先是日本方面要做好調整」對於日本單方面予以要求。

對於未來是否訪問北方領土，普丁也表示，「它們是俄羅斯領土的一部分，所以我認為沒有任何理由猶豫」。他指出，日本加入的西方國家對俄羅斯的制裁是「企圖實現對俄羅斯的戰略挫敗」，而與此相比較，他訪問北方領土對日本關係的影響也有限。普丁同時在先前於今年1月時就表達對北方領土訪問的期望。

普丁政府於2020年修改憲法，原則上禁止包括北方領土在內的領土割讓。俄羅斯並提高對話門檻，稱其與日本談判的不是和平條約，而是不涉及領土問題的《睦鄰友好合作條約》（俄羅斯外交部）。



普丁總統5日在俄羅斯聖彼得堡受訪（AFP時事）

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