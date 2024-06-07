岸田首相指示積極資安防禦，儘早起草立法＝專家小組第一次會議

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日本政府在首相官邸召開有關引入「主動網路資安防禦」，希望防止網路攻擊的首次專家小組會議。岸田文雄首相於會議中指示相關部門稱，「提高網路應對能力是一個緊迫的問題。將會根據會議的結果，希望大家盡快制定相關立法」。其目的是將法案提交給預計最早於今年秋天舉行的臨時國會會議。

負責會議的數位部長河野太郎提出三點討論：（1）加強官民部門之間的資訊共享，（2）如何檢測作為攻擊源的伺服器，以及（3）希望法案向政府授予權力，等三項。法案與憲法的合憲與否預計也將成為焦點，河野強調，「在保護國民權益的同時，我們必須實現與西方主要國家相媲美的制度」。

主動網路資安防禦，是指一種在正常情況下監視通訊的措施，如果偵測到攻擊跡象，則將優先滲透對方的伺服器並使其受害無效化。隨著來自北韓、中國等國家的網路攻擊威脅增加，政府在修訂後的《2022年國家安全戰略》中明確了其導入新政策之方針。



日本首相岸田文雄（右二）在引入「主動網路資安防禦」的專家會議上發言＝7日上午、首相官邸

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