日本實施修訂入管法＝難民申請者仍可能被遭到驅逐出境

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日本修訂後的《入管難民法》於10日生效，該法將對外國人的拘留和驅逐規則進行新型審查。主要改正點是對申請難民身分時全面暫停驅逐出境的規定一事將設置例外，並允許對第三度申請者及以後的申請人進行強制驅逐出境。該法案在去年的國會例行會議上獲得通過，內容是希望更迅速遣返非法居留的外國人。

此前，難民認定申請數量沒有上限，並被指出過去存在為了避免被驅逐出境，而重複申請的「濫用」情況。根據入國管理廳統計，截至2021年底，申請難民認定的「驅逐出境者」有1629人。

政府已判斷因濫用申請導致移民設施長期拘留。物來第三次或以後申請的申請人可能會被驅逐出境，除非有「合理的理由」使他們真正被承認為難民。

另一項新版「監督措施」制度也正式啟動，以取代移民設施中的拘留。在親屬或支援人員等「監督者」的監督下，在相關人員被允許居住在設施外下同時進行驅逐程序。對於設施拘留的情況，入國管理廳每三個月審查一次必要性，並考慮採取監督措施。

人們對修訂後的法律也存在根深蒂固的擔憂，稱這可能會導致難民被送回自己的祖國，並面臨遭受迫害的風險。在7日的記者會上，司法大臣小泉龍司強調，「我們將嚴格處理那些違反規則的人，同時保護那些應該受到保護的人，來實現一個共生社會」，並稱「我想在這個主旨上盡力去執行法案」。



出席記者會的司法大臣小泉龍司＝7日、法務省

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