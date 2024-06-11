滋賀縣輔導人員遭殺害事件＝警察查到社交網路不滿言論，攜帶致命武器預謀

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發生在5月當時，因涉嫌謀殺大津市當地居民兼緩刑輔導官新庄博志（60歲）而遭到逮捕的失業者飯塚紘平（35歲），10日經由滋賀縣警方查獲，犯人於案發當天從自己家前往新條先生家，警方並證實他攜帶凶器的直接犯案可能性很高。

警方並發現，嫌犯飯塚涉嫌使用的社交網路帳戶中包含的推文，有發現疑似對緩刑輔導上的抱怨。縣警方正在調查嫌犯是否可能是單方面對受害者不滿而實施預謀攻擊。但嫌疑人目前仍否認指控。

飯塚因另一起搶劫罪被判緩刑，新庄博志是他的緩刑輔導官。原先新庄博志計劃於5月24日晚上在家中探視嫌犯，但這也被認為是謀殺的日期與時間。

根據縣警稱，新庄博志家中沒有發現被認為是凶器的刀，也沒有任何跡象表明任何東西被盜或丟失。因此，凶器很有可能是飯塚自己帶來的。

此外，在被認為是飯塚一直在使用的X（前Twitter）帳戶上，有一些推文稱「緩刑輔導等。根本沒有輔導」和「輔導這個詞是需要謹慎的詞」。縣警據了解也掌握到了這些類似推文。



滋賀縣警本部＝大津市

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