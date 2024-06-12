人口減少將加劇貧富差距和衝突＝前總務大臣增田寬也呼籲重視

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由民間專家學者所組成的「人口戰略會議」，擔任副委員長的前總務大臣增田寬也（日本郵政社長），11日在日本國內會議上發表演說。增田警告說，人口下降將導致「不平等和衝突加劇」，並呼籲「政府將進行適當的分析並制定政策，強調年輕人和婦女的意識和實際情況」。

今年1月，人口戰略會議宣佈建議日本的目標是到2100年將人口穩定在8,000萬人。今年4月，戰略會議編制了一份未來可能消失的地方政府名單。

增田指出，人口減少是一個「悄悄、穩定進行中」的問題。他擔心，如果反應遲緩，世代之間以及東京與地方之間的衝突可能會變得更加嚴重。

除此之外，在應對少子化的同時，還需要「改變（社會制度）以適應『緊縮社會』，即使人口比現在少，我們可以確保成長並感受到富裕感。」他要求全社會進一步推動工作方式改革，改善育兒環境。

關於人口過度集中東京，他說「我們必須重新考慮過度集中問題」，包括災難和傳染病傳播的風險在內，並認識到改善措施是相當重要的。增田還指出，考慮到東京的住房高價狀況，他稱「東京的出生率不太可能上升」。



内外情勢調查會上演講的前總務大臣増田寛也＝11日下午、東京都港區



内外情勢調查會上演講的前總務大臣増田寛也＝11日下午、東京都港區

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