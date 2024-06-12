世界知名建築師、文化功勞者槙文彥逝世＝享壽95歲

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世界知名建築師、文化功勞者槙文彥，6月6日因老衰過世，享壽95歲。其葬禮已經由近親完成，稍晚日子將舉行告別式。

槙文彥1928年出生於東京，東京大學工學部建築系畢業後，赴美國哈佛大學研究生院等院校深造。在同一所大學和華盛頓大學擔任副教授後，槙文彥於1965年決定返回日本，並成立了槙綜合計畫事務所。槙文彥還擔任東京大學教授，並在那任教至1989年。

槙文彥設計的建築包括：千葉市的幕張展覽館、東京澀谷區的代官山Hill Side Terrace，以及在紐約9月11日恐怖攻擊現場建造的「第四世界貿易中心」。其建築特色表達了強調功能性和位置的現代主義世界。

槙文彥曾獲日本建築學會獎、藝術選獎文部科學大臣賞、以色列沃爾夫基金會獎等國內外多項獎項。1993年獲得有建築界諾貝爾獎之稱的普立茲克獎。2013年，槙文彥被評為文化功勞者。

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