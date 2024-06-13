小池百合子出馬角逐第三任東京都知事＝強調推進「大東京改革」

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東京都知事小池百合子（71歲），12日在東京都議會例會最後一天舉行的本會議上，宣布參選東京都知事選舉（20日公佈，7月7日計票）。先前自民黨和公明黨均已表示支持小池百合子。該結構下，選戰將圍繞著與立憲民主黨、共產黨和社會民主黨支持的參議院議員蓮舫（56歲）所展開的兩人對決。

小池百合子在本會議上表示，「我們將推進『大東京改革3.0』，這是一個更加升級的版本。懷著這個決心，我決定出馬角逐東京都知事選舉」。在過去的2屆任期總共8年的時間裡，小池提出在育兒和教育領域的舉措，例如「018支持」，替0歲至18歲的東京居民提供每月5,000日圓補助」。小池說「這對現有的（政策）方式提出挑戰，卻也推動了整個國家」。

另一方面，小池也指出，「還有很多問題需要我們共同努力解決」，例如日益嚴重的少子老齡化、落後的婦女賦權、數位化等。在全體會議結束後接受記者採訪時，小池解釋說，財政資源將「用於最重要的事情，即保護生命」。政府宣布打算積極推動利用調節池的洪澇災害對策。預計在競選活動中，小池將主打首都的成長策略。

小池百合子於2016年首次當選知事，當年擊敗了自民黨推薦的候選人。隨後小池發起地區政黨「都民優先會」。在2020年知事選舉中，他以366萬張選票的巨大優勢再次當選。在第二屆任期內，小池致力於新型冠狀病毒的對策、以及主辦東京奧運和帕運會。

前廣島縣安藝高田市長石丸伸二（41歲）、前航空幕僚長田母神俊雄（75歲）、藝人清水國明（73歲）等，共有40餘人有意參加東京都知事選舉。參選人數有可能超過上屆的22名候選人，創下歷年最高。



在東京都議會全體會議上宣布競選第三屆任期的小池百合子知事＝12日下午、東京都新宿區



宣布參選後回答記者提問的東京都知事小池百合子（右）＝12日下午、東京都新宿區

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