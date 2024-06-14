岸田內閣支持率16.4%創新低＝政治資金監管法修正案仍不受支持

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根據時事通信社7日至10日進行的6月份民調顯示，岸田內閣的支持率較上個月下降2.3％至16.4%，為2012年自民黨重新執政以來的最低水準。顯然可看出，針對自民黨派系私用政治資金，而修改政治資金監管法等努力並沒有帶來內閣支持率恢復。

不支持率上升1.4％至57.0%。26.7%的人表示「不知道」。

對於自民黨與公明黨、日本維新會一致並在眾議院通過的監管法修正法案，33.0%的人表示「不太同意」，39.2%的人表示「完全不同意」，意即超過70%的受訪者給予否定。只有1.4%的人表示「非常同意」，16.4%的人表示「有些同意」。反對黨呼籲禁止企業和團體捐款，但這並未包含在自民黨的修正法案中。對此，52.4%的受訪者表示「應給予禁止」，遠高於表示「應允許」的19.3%。

當被問及到，是否認為從6月份開始的固定減稅（每人4萬日元）作為應對物價上漲的措施是否有效時，65.3%的人表示「不會」，14.2%的人表示「會」。顯示政府內部對定額減稅抱有很高的期望，但很難預測它是否會對政府產生正面影響。

支持內閣的最常見理由（可以有多個答案）是「沒有其他合適的人選」（6.5%），其次是「信任首相」（3.1%），其次是「有好印象」和「我支持首相所屬政黨」皆是佔2.5%。不支持的原因是「沒有太高的期望」（33.3%），「政策不佳」（29.1%），以及23.8%的原因是「我不信任首相」。

自民黨的黨內支持率為16.4%（較上月上升0.7％）。其次是日本立憲民主黨，支持率4.4%（下降0.7％），公明黨支持率3.4%（上升0.8％），維新黨支持率2.4%（上升0.3％）。共產黨為1.6%、國民民主黨1.0%、令和新選組0.9%、參政黨0.2%、社民黨0.1%，實現教育無償化會則為零。當中66.8%的受訪者表示沒有特別支持的政黨。

該調查是透過對全國2000名18歲及以上人士的個人訪談進行的。問券有效回收率為62.1%。



出席內閣會議的首相岸田文雄＝7日、首相官邸

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