日本和烏克蘭領袖簽署文件＝若遭攻擊24小時內緊急協議因應

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【法薩諾時事】日本首相岸田文雄，13日（日本同一時間）在義大利南部普利亞地區會見目前遭到俄羅斯入侵的烏克蘭總統澤倫斯基。兩國領袖簽署了雙邊文件，承諾為烏克蘭的恢復和重建進行長期合作。兩國政府並同意，如果未來發生武裝攻擊，兩國政府將在24小時內舉行緊急協議因應。

雙邊文件基於七大工業國（G7）領袖和澤倫斯基於去年7月達成的聯合聲明，根據外務省表示，已有英國、德國等15個國家簽署。

關於安全防衛合作，日本與烏克蘭的文件提到日本憲法第9條的限制，並指出日本將提供非致命性裝備和物資、治療受傷士兵，當中也明確表示將透過北大西洋公約組織（NATO）信託基金等方式與烏克蘭合作。

在恢復和復興領域，包括支持清除地雷、處理廢墟、改善人道主義局勢、重建生計和促進工業發展。日本迄今已宣布提供總額為121億美元（1.9兆日圓）的支持，並表示計劃在2024年持續提供固定金額。兩國還將合作應對網路安全和資訊操縱。

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