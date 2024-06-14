麒麟將FANCL成為全資子公司＝強化保健食品以提高獲利能力

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根據14日消息指出，麒麟控股（HD）已決定將FANCL納入全資子公司。麒麟已投資FANCL約33%的股份，並將透過TOB（要約收購）收購所有剩餘股份。透過收購FANCL，麒麟希望在增強其在保健食品領域的實力，提高獲利能力。

作為麒麟HD主要獲利重心的啤酒市場，由於人口減少等因素而陷入低迷。另一方面，補充劑等保健食品領域有望持續成長，麒麟HD正在推動其規模擴張，以使其成為未來的收入來源。去年8月，它收購了澳洲保健食品巨頭Blackmores。

2019年時，麒麟HD與FANCL達成資本與業務聯盟，以投票決議方式出資33%。麒麟HD將FANCL納入全資子公司，這被認為是為了獲取FANCL的利潤，同時加強產品開發和市場開拓。

FANCL目前在東京證券交易所主要市場上市。FANCL將支持TOB，TOB成立後其股票將下市。



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