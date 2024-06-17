瑞士烏克蘭和平高峰會閉幕＝主要新興國家不簽署聲明

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【布爾根施托克（瑞士）時事】在瑞士中部布爾根施托克所舉行，討論烏克蘭和平計劃的「和平峰會」在16日結束為期兩天議程。會後所發表的聯合聲明規定，被俄羅斯軍方佔領的核電廠應歸還烏克蘭，俄羅斯應該釋放被綁架的烏克蘭兒童，並確保糧食安全。相關國家並同意繼續進行討論，以實現所關注焦點，包含讓俄羅斯參加該會談。

本次約有100個國家和組織參加會議。透過彙整聯合聲明，會議向制止俄羅斯入侵烏克蘭邁出了一步。不過，俄羅斯沒有受邀與會，中國也缺席。加上印度、南非等主要新興國家拒絕簽署，只有83個國家和組織支持聯合聲明，新興國家加深與日益批評俄羅斯的西方國家間的分歧。

在會後的記者會上，烏克蘭總統澤倫斯基讚揚這次會議，稱這是實現和平的「非常有力的一步」。他宣布將與相關國家制定「行動計劃」，為下次會議做準備。

烏克蘭在2022年提出10點和平計劃，包括恢復領土和追究戰爭罪責任。會議將議程縮小為核電廠安全等三個議題，目的是展示國際社會的團結，集體俄羅斯施壓，並獲得與俄羅斯關係密切的國家的支持。聯合聲明對此向俄羅斯提出相應要求。

聯合聲明中表示，俄羅斯威脅使用核武是不可接受的。聲明並稱，烏克蘭的核設施，包括被俄羅斯軍隊佔領的南部札波羅熱核電廠，應回歸該國的完全主權控制之下。

聲明還呼籲釋放從俄羅斯佔領區劫持的許多兒童和烏克蘭戰俘。聲明並強調，有鑑於俄羅斯軍隊封鎖黑海，擾亂了烏克蘭農產品出口並導致全球糧價飆升，「糧食安全絕不能被用作武器」。



烏克蘭總統澤倫斯基出席15日在瑞士中部布爾根施托克舉行的和平高峰會全體會議（AFP時事）



15日，瑞士中部布爾根施托克舉行「和平峰會」，討論烏克蘭提出的和平方案（AFP時事）



烏克蘭總統澤倫斯基出席16日在瑞士中部布爾根施托克舉行的和平高峰會閉幕記者會（AFP時事）



烏克蘭總統澤倫斯基16日在瑞士中部布爾根施托克記者會上回應

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