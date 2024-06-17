沖繩縣議會選舉現知事派未過半＝預料將對邊野古基地搬遷產生影響

Newsfrom Japan

沖繩縣議會選舉於16日進行任期屆滿後的新議會選舉投開票。結果顯示支持知事玉城丹尼的立憲民主黨和社會民主黨等該縣執政黨的得票率不到一半。這對主張阻止美軍普天間空軍基地（宜野灣市）遷往名護市邊野古的玉城知事來說，將不可避免地被迫要艱難地營運縣政。

本屆共有75名候選人參加13個選區的競選（48名定額改選）。縣執政黨系僅獲得20席，自民黨、公明黨、日本維新會等在野黨則獲得28席。在野黨希望以此為動力，在2026年的知事選舉中，重新奪回縣政府執政。

玉城知事17日凌晨在那霸市對記者表示，「我仍堅決反對搬遷邊野古。將繼續盡一切努力」。

選民投票率為45.26%，比2020年縣選舉低1.7個百分點，為歷史最低。

選舉前，朝野各有24個議席，議會雙方勢均力敵。由於議長是從反對黨中選出的，但玉城知事幾乎無法維持對議會運作的控制。



沖繩縣知事玉城丹尼回應記者採訪＝17日深夜、那霸市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]