1月至5月訪日遊客人數創歷史新高＝1464萬人次

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日本政府觀光局，於19日公佈5月訪日外國遊客粗估數值為304萬0100人次，比去年同月增加60.1%。與新冠病毒大流行前的2019年5月相比，成長9.6%。隨著日圓持續走軟，這對觀光客赴日旅遊有利，來自韓國、中國、台灣和美國的遊客數量持續增加，從而推升總體旅遊人數。今年前5個月累計總量為1464萬，超過了2019年1月至5月的年度歷史新高（1375萬）。

日本觀光廳長官高橋一郎在記者會上表示，「如果繼續保持這個速度，將能夠在2024年遊客數量和消費額上創下歷史新高。」2019年赴日旅遊人數為3188萬人次。政府設定了「到2025年前要超過2019年水準」的目標，目前有提前實現可能性。這5個月內，中國赴日遊客數量增加6.2倍，並且正在持續成長中。

從5月赴日遊客國別與地區來看，韓國以73萬8800人次位居榜首，比去年同月增加43.3%。中國因勞動節假期較長而位居第二，人數為54萬5400人，約為去年同月人數的4倍。韓國和中國直飛日本的航班數量也超過去年同月。位居第三的是台灣，有46萬6000人，再來是美國，有24萬7000人。



身穿日本和服的台灣團體遊客在京都祗園凱外觀光＝5月29日（EPA時事）

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