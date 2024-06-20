東京都知事選舉正式公告＝最多候選人包括蓮舫等將挑戰小池

Newsfrom Japan

隨著任期屆滿將舉行改選的東京都知事選舉，於20日正式公布候選人，未來為期17天的競選活動將開始。在截至下午1點20分時間點，已有52人角逐競選，超過先前記錄的22人。本次，前民主黨政權時期擔任行政刷新大臣的蓮舫（56歲）等新面孔將，將挑戰意欲第三度連任的現任知事小池百合子（71歲）。爭論的焦點將環繞在小池百合子擔任東京都知事8年任期以來的評價，預計將就育兒支持措施、以及行政和財政改革等展開辯論。投開票日將預計為7月7日。

參加東京都知事選舉的，還有前廣島縣安藝高田市長石丸伸二（41歲）、藝人清水國明（73歲）、前空軍參謀長田母神俊雄氏（75歲）。從政黨支持動向來看，自民黨、公明黨、國民民主黨支持小池，立憲民主黨、共產黨、社會民主黨支持蓮舫。而選舉結果很可能對岸田文雄首相的施政，以及各黨的眾議院選舉推誰參選策略上產生影響。



東京都知事選舉公告後，許多人聚集想聆聽街頭演講＝20日上午、東京都中野區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]