日圓狂貶效應＝美國外匯報告再次將日本列入「監視對象」

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【華盛頓時事】20日，美國財政部發布外匯報告，分析主要貿易夥伴的貨幣政策。對美國擁有巨額貿易順差和經常項目順差的日本，再次被指定為「監控對象」。不過，對於外匯干預，美方並不認為這是一個問題，並表示結果每個月都會公佈，而且是「公開透明的」。

美國當局官員告訴記者團稱，日本政府和日本銀行在4月和5月進行的干預購買日圓和出售美元的目的，並不是為了促使該國貨幣貶值以有利於出口，也不是美國擔心的「非競爭行為」。該官員並澄清說，這並不是日本重新指定為「監控對象」的原因。

外匯報告中說明，日本不僅對美國有巨額貿易順差，去年其經常項目順差佔國內生產毛額（GDP）的比例也有所擴大。另一方面，政府重申其認識到外匯干預「只能在極其特殊的情況下，並經過適當協商後進行」。

除日本外，目標國家和地區包括中國、台灣、越南、德國等7個國家和地區。它要求中國做出明確解釋，稱其經常收支資料與海關記錄和市場趨勢不符。沒有任何國家或地區被認定為可能受到嚴厲制裁的「貨幣操縱國」。

外匯報告評估是否違反依據三個標準：巨額對美貿易順差、巨額經常項目順差以及單邊持續的外匯市場幹預。如果滿足其中兩個條件，則該國家及地區可以被指定為受監測國家及地區。報告原則上每年向美國國會提交兩次。

日本自2016年開始一直被指定爲國家及地區的「監測目標」名單，但在去年6月的一份報告中首次被排除在外，同年11月的指定名單後來也被延後公布。



美國財政部＝華盛頓（AFP時事）

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