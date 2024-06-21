日本2022年度糧食浪費降至472萬噸＝食品產業與家庭都減少

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日本農林水產省、環境省及消費者廳於21日公佈，預計2022年度食品相關企業及家庭的糧食損失量（浪費）總計為472萬噸（9.8%）。食品事業相關和家庭相關的浪費量分別為236萬噸，是自2012年開始調查以來的最低記錄，總經濟損失號稱有4兆日圓。

政府制定到2030年度將浪費量減少到2000年時水準一半的目標（食品事業273萬噸，家庭216萬噸），食品事業提前實現了這一目標。未來官方會考慮訂定新的目標，進一步削減。

食品事業系比上年下降15.4%，從業種分開看，食品製造業117萬噸，外食餐飲業60萬噸，食品零售業49萬噸等。據了解，考量到日圓貶值導致原材料價格飆升，進而減少過剩產量、供需預測精度提高以及冠狀病毒流行期間營業時間縮短的結束等因素，這些因素都有助於減少食品浪費。

家庭系的浪費比上年下降3.3%，其中「直接浪費」（未開封的袋子扔掉）有102萬噸，未吃完的食物​​100萬噸，蔬菜去皮去籽等「過度去除」則有33萬噸。

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