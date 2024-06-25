日本母子蘇州遇襲事件＝日本駐中大使館提醒僑胞留意
Newsfrom Japan國際
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【蘇州（中國江蘇省）時事】針對江蘇省蘇州市發生的日本母子疑遭中國男子持刀砍傷事件，日本駐北京大使館24日晚向日本居民發出警告，呼籲人們外出時注意自身安全。警告稱人們需「高度警惕周圍環境」，並指出最近在中國各地公園、學校和地鐵等人群聚集的地方都發生了持刀傷人事件。
日本內閣官房長官林芳正，在25日的記者會上表示，「發生這樣的事件令人遺憾。我們已向地方當局提出要求，防止此類事件再次發生，並分享詳細訊息」。
事件發生在24日下午。一對日本母子在等待蘇州日本學校校車接學生放學回家時遭遇受傷。母子在醫院接受治療，據了解傷勢不會危及生命。一名中國女員工也被砍傷，情況危急。該名男子已被當局拘留，並正在接受訊問。
該校25日停課，其他在中國的日本學校也加強維安。事件背景尚不清楚，日本駐上海總領事館正在派遣工作人員前往現場確認事實。
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