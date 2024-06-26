北韓再發射彈道飛彈＝疑似失敗後落入日本海專屬經濟區外

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【首爾時事訊】韓國軍方宣布，北韓於26日凌晨5點30分左右（日本時間同一時間）從平壤發射一枚彈道飛彈飛往日本海，推測發射失敗。根據防衛省稱，這枚彈道飛彈據了解以約100公里的最大高度飛行200多公里，然後降落在日本專屬經濟區（EEZ）之外。

韓國軍方相關人士告訴記者，「北韓發射的飛彈在日本海上空爆炸。」他進一步解釋說，「我們推測他們進行了固體燃料高超音速導彈的測試。」這也是北韓自5月30日以來，首次發射彈道飛彈。

北韓先前已表明反對美國「西奧多・羅斯福號」核動力航母於本月22日駛入韓國南部釜山港，並似乎對此進行了牽制。北韓國防部副相金剛一在24日的聲明中聲稱，「可能會以新的威懾手段回應美國和韓國的挑釁」。

岸田文雄首相指示全力蒐集訊息，做好應對突發狀況的準備。目前沒有飛機或船隻受損的報告。日本政府則批評這次發射，稱其「違反了聯合國安理會決議，是一個關係到日本人民安全的嚴重問題」。對北韓提出強烈抗議。

日本、美國、南韓負責北韓事務的高級官員，就飛彈發射事宜舉行電話會談。三方譴責這次發射，稱其「威脅到該地區和國際社會的和平與穩定」，並確認將密切合作。



韓國民眾26日在首爾車站觀看北韓發射彈道飛彈的消息（AFP時事）

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