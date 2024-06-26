天皇陛下伉儷參加英王室晚宴＝期許日英「友誼長存」並以英語致詞

Newsfrom Japan

【倫敦時事】正在英國訪問的天皇和皇后兩陛下，25日晚間（日本時間26日凌晨）出席查爾斯國王夫婦在倫敦白金漢宮所舉辦的晚宴。天皇陛下也在英王致詞後，以英語致詞，他說：「日本和英國之間的友好關係過去曾受到損害，這是一段悲傷的時期。」他並提及先前的二戰並稱：「真誠地希望我們繼續努力，不懈地相互了解，建立長存的友誼與合作。」

大約170人出席了晚宴，其中包括威廉王子和愛德華王子等王室成員以及民間人士。當天，天皇陛下佩戴了向他頒發的嘉德勳章，皇后則身穿長袍、無領口裝，戴著王冠進入會場。

在致詞開始時，英王用日語向天皇陛下說道：「歡迎回到英國。」英王並繼續說道：「日本和英國之間的伙伴關係的核心是來自深厚的友誼，它建立在對國際規則和機構重要性的相互理解的基礎上，這是過去從黑暗時代的教訓中汲取的教訓。」

對此，距已故伊麗莎白女王的邀請大約五年後終於訪英的天皇陛下表示：「我對英國的訪問感到非常高興」並稱「在歷經過去苦難的日子後，我對我祖父及父親訪問這個地方時的回憶感到感動。」提及過去昭和天皇和上皇訪問英國時的心情。

在談到當前的日英關係時，他說：「我們很幸運，能夠在這座底蘊廣闊的雄偉高山上，依靠前人走過的道路而行，並有機會攀登更高處。」他說：「希望這次訪問英國，能夠幫助下一代年輕人和孩童穩步傳承日英關係，並進一步發展」，他並補充道，「祝願國王和王后陛下身體健康，日英關係和世界的進一步發展。祈禱兩國人民永遠幸福生活」。

在致詞中，國王還提到了日本動漫角色「Hello Kitty」和動漫「神奇寶貝」。



在白金漢宮舉行的晚宴之前，天皇和皇后兩陛下與英國國王查爾斯及其王后合影留念＝25日、倫敦（代表攝影・時事）



英國王室向天皇陛下頒發嘉德勳章＝25日、倫敦



英國國王查爾斯25日在倫敦白金漢宮舉行的晚宴上迎接天皇陛下（AFP時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]