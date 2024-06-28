軟銀集團攜手美國醫療企業＝利用AI進行數據分析、最佳癌症治療

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軟銀集團（SBG）於27日宣布，將與美國新創公司合作，在今年年底前推出服務，利用人工智慧（AI）分析個人的遺傳資訊和醫療數據，以提出最佳治療方案。軟銀集團與該公司的投資者Tenpus AI成立新公司，於8月開始營運，將在擴大日本國內業務。針對最常見死因癌症的治療，它將支持適合每位患者的「個人化醫療」。

董事長兼總裁孫正義當天在東京舉行記者會，強調「人工智慧在醫療領域發揮作用的時機已經到來。」對於智力水準比人類高一萬倍的「人工超智慧（ASI）」的可能性，他表示希望「或許能夠拯救人類，避免連人類智力都無法治癒的不治之症」。

新公司的名稱預計是「SB TEMPUS」。資本額為300億日圓，兩家公司各出資50%。新公司將利用Tempus AI在美國累積的770萬名患者的匿名患者數據，也將與日本的醫院合作收集電子病歷等數據。

最初合作目標是13家醫院，孫正義也表達擴大合作夥伴關係的願望，他說：「我想將其增加到300至500家醫院。」



軟銀集團董事長兼總裁孫正義在記者會上解釋新醫療業務＝27日下午、東京都千代田區

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