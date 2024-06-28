天皇陛下回顧英國行＝稱英國國王和王后「溫備感馨」

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【倫敦時事】正在英國訪問的天皇陛下，在27日下午（日本時間28日凌晨）參觀位於郊外的邱園皇家植物園後，接受媒體。回顧天皇本次作為國賓出席活動，包括與查爾斯三世和王后卡蜜拉舉辦的晚宴，他說，「度過了一段備感溫馨的時光。」

在重訪曾經留學過的英國時，天皇說：「我有一種回到記憶之地的強烈感觸」，他並補充道，「英國對雅子來說也是一個記憶之地，所以我真的很高興我們兩個能夠站在一起。」

在參觀植物園前，陛下參觀了溫莎城堡的聖喬治教堂，並向伊麗莎白女王和菲利普親王的墳墓敬獻了鮮花。他說：「我參拜是為了對已逝的兩位為我過去的照顧一事，對此表示衷心的感謝。」

天皇陛下說，「很高興能夠與包括威廉王子在內的前王室朋友，重拾往日友誼暢談」。

在植物園，天皇陛下聽取珍稀物種收集和保護工作負責人的說明，也會見了居住在英國的植物園官方畫家山中麻須美（66歲）。天皇並詢問道：「您是如何接觸到這，並成為植物畫家的？」



天皇陛下回答記者記者團詢問＝27日、倫敦（代表攝影・時事）



天皇陛下在邱園皇家植物園接受有關「千禧年種子庫」的說明＝27日、倫敦（代表攝影・時事）

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