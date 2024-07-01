熊本豪雨4週年追悼儀式＝替67名罹難者的犧牲祈禱

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熊本縣於2020年發生豪雨災害，包括因災死亡在內當時共造成67人遇難，2人失踪，即將迎來滿四年之際，熊本縣人吉市於6月30日舉行了追悼儀式。罹難者家屬和知事木村敬等20人出席，為罹難者的靈魂安息祈禱。

在儀式上，人吉市長松岡隼人表示，「許多人仍然被迫住在臨時住房中」，並補充道，「我們將繼續努力，盡快恢復該地區。」時任該市消防局局長的丸尾喜人（75歲）表示：「我們發誓會重建人吉，並繼續傳承災難的教訓，不讓這些教訓消失。」

儀式結束後，當時事件中失去父母，來自北九州西村直美（56歲）眼含熱淚地說：「四年過去了，我的悲傷依然沒有改變。」代表死者家屬參加去年儀式的倉岡伸（55歲）說：「希望政府迅速採取行動，創建一個能夠防止洪水破壞的城鎮。」

直到去年，該活動仍與該縣共同舉辦，但隨著重建工作取得一定進展，以及為了減輕老年人家屬的負擔，活動規模已縮減。包括八代市等在內的被洪水淹沒的球磨河流域的三個市鎮決定不舉行儀式，而是僅設立獻花台。



熊本豪雨罹難者家屬在追悼會上祈禱＝30日上午、熊本縣人吉市



熊本豪雨罹難者家屬參加追悼會＝30日上午、熊本縣人吉市



熊本豪雨罹難者家屬在追悼會上獻花致意＝30日上午、熊本縣人吉市

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