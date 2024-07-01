日本H3火箭發射成功＝搭載首個實用觀測衛星「大地4號」

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日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）於7月1日中午12點6分時，於鹿兒島縣縣的種子島太空中心正式發射新火箭「H3」3號。在大約17分鐘後，其搭載的「大地四號衛星」抵達計劃中的軌道上，正式宣布發射成功。這是去年發射失敗後官方再度發射實用衛星。隨著今年2月後2號機發射成功，意味著日本進入太空領域業務進入新的階段。

H3是由JAXA和三菱重工業所開發的兩階段式液體燃料火箭。在第一段是引入新開發的液體燃料引擎藉此提高發射性能，另一方面該機構的計畫是透過減少零件數量、和積極的採用民間生產物品來大大降低常規的H2A開發成本。

雖然去年3月所發射的1號機在剛開始推進的時候動作正常，然而第二段時期卻因為點火失敗而墜落。當時所搭載的先進光學衛星「大地三號」也不見蹤影。

隨後經由檢查，發現電氣系統中出現過度電流等問題，機構採取諸如的徹底絕緣等改善措施。之後在藉由取代實用大型衛星的虛擬衛星等「H3」2號機發射，確定第二段引擎可以順利點燃後，機構與三菱重工業最後決定發射3號機並搭載大地四號。



發射H3火箭3號機的現場＝1日下午、鹿兒島縣・種子島太空中心

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